Assalto termina com 1 morto e 4 presos em SP Um assalto a uma transportadora em Guarulhos, na Grande São Paulo, terminou, no início da noite de ontem, com um saldo de um adolescente morto e outros quatro suspeitos detidos, sendo três adolescentes. Armado, um grupo com pelo menos oito homens rendeu funcionários do lado de fora da empresa, invadindo-a em seguida. Cerca de 15 pessoas foram dominadas. A intenção era roubar bobinas de cobre que, no momento em que os policiais chegaram o local, já estavam separadas no interior de um veículo pertencente a um dos funcionários da empresa. Policiais militares cercaram a transportadora minutos após serem acionados por uma testemunha. Pelo menos três suspeitos conseguiram fugir, mas parte da quadrilha foi cercada e recebeu a PM a tiros. Com os quatro detidos, os policiais apreenderam dois revólveres, CD players, dinheiro e celulares das vítimas. Segundo a polícia, nenhuma das vítimas e nem os policiais militares ficaram feridos.