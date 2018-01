Assange vai a audiência judicial em Londres

A audiência, relacionada principalmente a questões técnicas do processo, estava marcada para o tribunal de Belmarsh. A expectativa é de que o juiz confirme para o começo de fevereiro a data da audiência que irá decidir sobre a extradição.

O réu, um australiano de 39 anos, enfureceu os EUA neste ano ao divulgar centenas de milhares de documentos diplomáticos sigilosos. Ele afirma ser vítima de uma perseguição política e se diz inocente das acusações de abusos sexuais contra duas mulheres.

"A audiência de terça-feira é para assegurar que as verdadeiras questões no processo sejam identificadas e que a preparação do caso está progredindo de forma expedita", disse um porta-voz judicial britânico.

O procedimento também deve apontar quais documentos a acusação e a defesa poderão apresentar, e se testemunhas poderão ser chamadas.

Assange foi detido no mês passado a pedido das autoridades suecas. Passou nove dias na cadeia, até ser solto sob fiança de 200 mil libras (312 mil dólares), pagos por simpatizantes seus.

Ele está sendo obrigado a permanecer na mansão de um amigo no leste da Inglaterra, usa um localizador eletrônico e precisa obedecer a um toque de recolher - condições que o acusado qualifica como "prisão domiciliar 'hi-tech'".

(Por Olesya Dmitracova)