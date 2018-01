Assassinato de John Kennedy será encenado no Second Life

Na próxima quinta-feira, 22, os 44 anos do assassinato do presidente norte-americano John Kennedy serão relembrados no mundo virtual do Second Life com uma simulação do que aconteceu no início da tarde de 22 de novembro de 1963, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. Embora o cenário virtual possa ser visitado por qualquer jogador, a simulação não será aberta ao público. Apenas 40 convidados poderão assistir ao evento organizado pela agência de marketing virtual Avatar Promotions, responsável pelo desenvolvimento dos cenários digitais. Os últimos locais por onde passou a comitiva presidencial antes do crime foram recriados detalhadamente no Second Life. Estão lá reproduzidos os edifícios ao redor da praça Dealey, o prédio do depósito de livros escolares do Texas (de onde, supostamente, Lee Harvey Oswald teria atirado contra Kennedy de uma das janelas do sexto andar) e a rua Elm (local onde Kennedy foi baleado). O visitante da ilha virtual pode acompanhar a reprodução do trajeto feito pela limusine a partir de diferentes pontos do cenário, como da janela de onde os tiros teriam sido disparados e do jardim de onde foram filmadas as famosas cenas do assassinato. Também é possível sentar-se no carro onde Kennedy estava e refazer o trajeto, assistindo à simulação sob o ponto de vista da vítima. A praça virtual pode ser visitada nas coordenadas Dealey Plaza Dallas (120, 114, 29). Clique aqui para teleportar. Vida real Jonh Fitzgerald Kennedy, 35º presidente eleito dos Estados Unidos, foi morto a tiros em 22 de novembro de 1963, quando sua comitiva desfilava no centro de Dallas, no Texas. Kennedy morreu atingido pelos tiros disparados por Lee Harvey Oswald. Apesar de as investigações oficiais apontarem Oswald como único responsável pelos disparos que mataram Kennedy, muitos acreditam que houve uma conspiração contra o presidente norte-americano e que mais de um atirador estaria envolvido no assassinato. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. (Com agências internacionais)