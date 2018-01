Assassinato na Itália é investigado pelo Facebook

A polícia italiana está utilizando o site de relacionamentos Facebook para encontrar suspeitos do assassinato da estudante inglesa Meredith Kercher, de 21 anos, morta a facadas na república em que morava na cidade de Perugia, na última sexta-feira, 2. A vítima foi fotografada em bares e boates italianas na companhia de amigos nos dias anteriores à morte. Como estava parcialmente nua, policiais suspeitam que tenha tido relações sexuais com o assassino. Ela estava na Itália para estudar o idioma. Segundo o jornal The Guardian, policiais investigam as fotografias e já identificaram suspeitos. Pasquale Alessi, sócio do pub Merlin, freqüentado pelos amigos de Meredith, afirma ter sido procurado pela polícia para falar sobre as imagens capturadas do Facebook. Ele identificou um estudante americano, um libanês e um amigo dele, Pietro Campolungo, fotografados perto da vítima na festa de Halloween, na semana passada. Gennaro Crugliano, que tirou algumas das fotografias, desmente a suspeita de que o assassino a teria conhecido na festa. "Ela não era o tipo de menina que leva para casa alguém que não conhece muito bem", disse ao Guardian.