Assassino em série pode ter feito pelo menos dez vítimas em NY

A polícia do Estado americano de Nova York está à procura de um suposto assassino em série que pode matado dez pessoas nos últimos meses.

Os restos mortais de dez pessoas já foram encontrados no último ano à beira de uma estrada em Oak Beach, uma pequena comunidade localizada em uma ilha a 50 km de Nova York. Cinco dessas vítimas eram garotas de programa.

Entre as outras cinco pessoas, segundo a correspondente da BBC em Nova York Laura Trevelyan, estavam um homem com envolvimento em negócios de exploração do sexo pago e um bebê de colo, que seria filho de uma acompanhante morta.

As autoridades acreditam que o matagal à beira da estrada onde as vítimas foram localizadas tenha sido usado como um "depósito" dos corpos.

Os restos mortais foram encontrados durante as buscas pela acompanhante Shannan Gilbert, que desapareceu há 19 meses.

A irmã de Shannan, Sheree Gilbert, diz ainda ter esperanças de que ela esteja viva. "Tem sido difícil, porque nós ficamos recebendo ligações, e pode ser a minha irmã, mas nunca é", disse Shannan à BBC.

"Sempre há esse sentimento de angústia, um medo de que ela realmente tenha sido morta."

As buscas por Shannan prosseguiram nessa segunda-feira, mas o Inspetor Stuart Cameron, da polícia do condado de Suffolk, disse que nenhuma evidência conclusiva foi encontrada.

Embora a polícia esteja atrás de Shannan e do suposto assassino em série, a irmã da garota de programa desaparecida acredita que as autoridades não se esforçaram o suficiente em seus trabalhos.

"Eu não acho que eles levaram (o caso de Shannan) a sério antes, porque ela era uma acompanhante desaparecida", disse Sheree à BBC. "Não acho que eles pensavam que ela tivesse entes queridos que se preocupassem com ela."