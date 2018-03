Assassino escreve 'INRI' com faca no peito de vítima no MS

Com a inscrição "INRI" (iniciais latinas de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus) no peito e a mesma idade de Jesus Cristo quando foi crucificado, o pedreiro Catalino Gardena, 33 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira, 24, por volta de 11h, com os braços abertos em forma de cruz, em um terreno baldio de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul, a 230 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, a morte foi causada por facada no tórax. O crime impressionou os moradores da Rua Mohamed Ali, onde está situado o terreno, no perímetro central da cidade, pelo fato de a inscrição ter sido feita com a própria arma do crime, em letras com pouco mais de cinco centímetros de altura. Outro detalhe marcante são sinais de estrangulamento no pescoço da vítima. Segundo peritos da Polícia Civil que estiveram no local, um saco de lixo, encontrado junto ao corpo, foi utilizado para o sufocamento, provavelmente ocorrido depois do ferimento letal, enquanto o pedreiro agonizava. Segundo o delegado Elias Pereira Soares, ainda não foi levantada qualquer explicação para o crime. Parentes da vítima que foram até a delegacia de polícia acreditam que durante o assassinato, Gardena tenha implorado "em nome de Cristo" para não ser morto.