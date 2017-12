Assembleia de acionistas da Oi aprova grupamento de ações

A proposta era agrupar a totalidade de ações ordinárias e preferenciais na razão de dez para uma, conforme fato relevante publicado em 15 de outubro. Os recibos de ações da empresa negociadas em Nova York serão agrupadas na mesma proporção.

A proposta vem após forte queda nos preços das ações da companhia, diante de tumultuado processo de fusão com a Portugal Telecom e a troca de presidente-executivo após a saída de Zeinal Bava, substituído por Bayard Gontijo.

Às 15h28, as ações ON da Oi tinham alta de 0,72 por cento, para 1,40 real, e as ações PN subiam 2,34 por cento, para 1,31 real. O Ibovespa operava em alta de 1,15 por cento.

(Por Luciana Bruno)