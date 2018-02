Assembleia de SP aprova passe livre aos 60

O projeto, aprovado na terça-feira, vale para as linhas de Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). Mesmo após a sanção, o Executivo ainda terá de implementar a redução da idade mínima para que as companhias a respeitem.

O Projeto de Lei 471/2013 foi apresentado pelo deputado estadual Campos Machado (PTB) em agosto. Na justificativa, Machado afirma que a gratuidade para pessoas a partir dos 60 anos é uma antiga reivindicação da Federação dos Aposentados e Pensionistas de São Paulo (Fapesp).

O benefício para quem tem mais de 65 anos hoje tem validade de 180 dias, devendo ser renovada neste prazo. No caso do Metrô, o cartão do idoso é feito na Estação Marechal Deodoro, na Linha 3-Vermelha. A renovação pode ser feita em qualquer parada do sistema metroviário. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.