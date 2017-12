Assembléia de SP inclui Direito no ensino médio estadual

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou um projeto que torna obrigatória a inclusão da disciplina Introdução às Noções do Direito nas escolas da rede estadual. A nova matéria, de caráter eliminatório, será ministrada no segundo ano do Ensino Médio e abrangerá noções básicas de Justiça e Cidadania, Teoria Geral do Estado, Hermenêutica da Lei e Direito do Consumidor. Em nota, o autor do projeto, o deputado Alex Manente (PPS), explica por que vê a necessidade da nova lei: "Hoje se observa um desrespeito acentuado no exercício de direitos fundamentais, com uma série de reflexos negativos no quadro social do País". A secretaria estadual de Educação informa que não se posicionará, por enquanto, sobre o projeto aprovado.