Assessor elogia tipificar crimes digitais O consultor jurídico do Ministério das Comunicações, Marcelo Bechara, disse que concorda com a idéia do senador José Jorge (PFL-PE) de se retirar do projeto de combate a crimes cibernéticos os artigos que obrigam o usuário a se identificar sempre que entrar na rede internacional de computadores. Bechara, que participa nesta terça-feira, 14, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, de um debate sobre o projeto, tem feito críticas à proposta do senador Eduardo Azeredo de se criar essa obrigatoriedade, argumentando que ela representaria invasão de privacidade e criaria obstáculos à inclusão digital. Segundo Bechara, o projeto de Azeredo, em si, é bom, porque tipifica os crimes na internet, mas peca no artigo que cria a obrigatoriedade de identificação do internauta. Segundo o consultor jurídico, a obrigatoriedade abre espaço, inclusive, para se passar a exigir que a população brasileira faça a certificação digital, que custa caro (cerca de R$ 300,00 por ano). "A população não pode arcar com isso." Um dos argumentos de Bechara é o de que os internautas que agem de má-fé procurariam provedores estrangeiros e não sujeitos à obrigatoriedade, fugindo à lei. "O que eu proponho é que o projeto de lei seja aprovado naquilo que for consensual e que a identificação seja discutida à parte." A representante da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Cristina Albuquerque, disse, durante o debate na comissão, que é preciso cautela e prudência em relação à abrangência da futura lei de combate a crimes cibernéticos e seus efeitos. Ela disse que o Brasil está "no ranking do mal" de crimes cometidos pela internet, como pornografia e pedofilia. "Não podemos agir pelo afã de resolver esses problemas e deixar uma brecha para restringir nossos direitos", afirmou ela.