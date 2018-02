Assinado em SP protocolo para fim das sacolas plásticas

Também assinaram o documento o secretário Municipal do Verde e Meio Ambiente, o secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, e o presidente da Apas, João Galassi. A medida tem o apoio de três redes de supermercados e pretende abranger todo o Estado.

As redes de supermercados Pão de Açúcar, Carrefour e Walmart aderiram ao projeto e deixarão de distribuir 1,7 bilhão de sacolas descartáveis em suas 600 lojas. Os supermercados oferecerão, como alternativa, sacolas biodegradáveis compostáveis feitas de amido de milho e sacolas reutilizáveis. Ambas serão vendidas a preço de custo.

Campanha

A iniciativa da Apas com o apoio da Prefeitura de São Paulo está incluída em uma série de outras ações da Campanha Vamos Tirar o Planeta do Sufoco, lançada oficialmente hoje em São Paulo. A campanha teve início em 2010, na cidade de Jundiaí, com a proposta de estimular a substituição no comércio local de sacolas descartáveis por reutilizáveis.