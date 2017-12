Assista na TV

Minha Vontade É Lei

Warlock. (Eua, 1959.) Dir. de Edward Dmytryk, com Richard Widmark, Henry Fonda, Anthony Quinn, Dorothy Malone.

Dmytryk realizou em 1949, na Inglaterra, o filme que os críticos consideram sua obra-prima – O Preço de Uma Vida. Cinema social, poderoso. Esses mesmos críticos lamentam que ele não tenha permanecido no exílio. Dmytryk voltou para os EUA para se comprometer com o macarthismo. Destruiu sua reputação, mas nunca deixou de fazer filmes críticos, em busca de uma segunda chance – para seus personagens e ele mesmo. Este western talvez seja sua obra-prima no pós-macarthismo – contratado para limpar a cidade, o xerife Henry Fonda passa a dominá-la como se fosse um feudo. Ninguém o enfrenta, como poucos enfrentavam McCarthy. O homem comum, Widmark, pega em armas. Mas como derrotar o rei do gatilho? Acredite, Dmytryk, com seus erros, foi grande. E ousava. A ligação de Fonda com Tony Quinn: um par gay no faroeste?

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 121 min.

Se Eu Fosse Você

(Brasil, 2006.) Dir. De Daniel Filho, Com Tony Ramos, Glória Pires.

Casal troca de corpos. Cada um no corpo do outro, começam a ver a vida de outra maneira e a se entender melhor. Um dos grandes sucessos recentes do cinema brasileiro. Teve direito à sequência.

Canal Brasil, 18h05. Reprise, colorido, 104 min.

Boogie Nights – Prazer Sem Limites

Boggie Nights. (Eua, 1997.) Dir. de Paul Thomas Anderson, com Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne Moore.

Mark Wahlberg, com seu sexo bem dotado, vira sensação do cinema pornô. Burt Reynolds é o pai (e diretor) que faz dele um astro.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 152 min.

Streaming

SUSPENSE

‘Capitão Philips’

Com Tom Hanks inspirado, este filme mostra o drama de um capitão e sua tripulação que são sequestrados por piratas. Emociona e tem momentos de tensão pura.

Netflix, 2013, 124 min.

ANIMAÇÃO

‘Anomalisa’

Voltada para adultos, esta animação mostra a tediosa vida de um homem que, mesmo sendo palestrante motivacional, não consegue se relacionar com ninguém ao seu redor.

Telecine Play, 2015, 87 min.

DRAMA

‘Confirmação’

Acompanha os tensos momento da vida de Clarence Thomas, acusado de abuso sexual, que é nomeado para a Suprema Corte dos EUA.

HBO Go, 2016, 120 Min

Matheus Mans

DVD

O BOM GIGANTE AMIGO

EUA, 2016. Dir. de Steven Spielberg. Lançamento: Disney R$ 49,90

O preço refere-se ao DVD, porque em Blu-Ray sai um pouco mais caro, R$ 69,90. Baseada no livro de Roald Dahl, a história da menina que se liga ao bom gigante era a preferida dos filhos de Spielberg. Acompanhou-o sempre, daí a adaptação para cinema.

Crianças

ANIMAÇÃO

Como Treinar seu Dragão

A história do garoto que adota dragãozinho que não consegue voar possui um encanto todo especial. E saiba que a produtora Dreamworks promete o 3 para 2019.

Sony, 19h . Reprise, colorido, 98 min.