Assista na TV

Hannah Arendt

(Alemanha, 2012). Dir. de Margarethe Von Trotta, com Barbara Sukowa, Janet Mcteer, Axel Milberg.

Nos anos 1960, a pensadora Hannah Arendt participou do julgamento do nazista Adolf Eichmann, um dos líderes nazistas. Seu trabalho sobre o Holocausto para a revista The New Yorker cria um escândalo e Hannah se vê atacada por todos. Mesmo com todas as críticas, ela persiste no que acredita. A experiência deu origem a um livro (Eichmann em Jerusalém), que também estabeleceu o conceito da banalidade do mal, que virou a pedra de toque do pensamento de Hannah Arendt. A atriz alemã Barbara Sukowa, que se tornou famosa graças aos filmes de seu conterrâneo Rainer Fassbinder (Lola e, especialmente, Berlin Alexanderplatz), não se parece fisicamente com Hannah Arendt, mas, da mesma forma quando interpretou Rosa de Luxemburgo, a também filósofa com quem nada se parecia, ela ofereceu uma grande interpretação.

Telecine Cult, 0h25. Reprise, colorido, 125 min.

Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro

(Brasil, 2010). Dir. de José Padilha, com Wagner Moura, André Ramiro.

O agora subsecretário de Inteligência Nascimento já conseguiu desmontar o tráfico no Rio de Janeiro. Mas o desafio agora é combater as milícias e os políticos corruptos.

Megapix, 22h. Reprise, colorido, 125 min.

Hotel Ruanda

Hotel Rwanda. (Eua, 2004). Dir. de Terry George, com Don Cheadle.

Durante conflitos políticos em Ruanda, em 1994, Paul Rusesabagina, gerente do Hotel des Milles Collines, na capital, toma a decisão corajosa de abrigar sozinho mais de 1.200 refugiados.

Paramount, 17h45. Reprise, colorido, 145 min.

Streaming

DESENHO

‘She-Ra: A Princesa do Poder’

Irmã gêmea do He-Man, a princesa She-Ra luta para salvar o planeta Etheria de um poderoso feiticeiro. Clássico.

Netflix, 1985, 20 min.

DRAMA

‘Garotas Inocentes’

Duas amigas combinam de perder a virgindade juntas. No entanto, elas acabam se apaixonando pelo mesmo garoto. Com Dakota Fanning.

Telecine Play, 2013, 87 min.

BIOGRAFIA

‘A Rede Social’

Acompanha o processo de criação da rede social Facebook, mostrando as intrigas e as brigas que aconteceram ao longo do desenvolvimento do site. Com direção do ótimo David Fincher.

Google Play, 2010., 120 min

Matheus Mans

DVD

FESTA DA SALSICHA

Direção: Conrad Vernon e Greg Tiernan Distr.: Sony

R$ 29,90

Num supermercado, os alimentos pensam que as pessoas são deuses – nem suspeitam que serão cortados, ralados, cozidos e devorados. Quando Frank, uma salsicha, descobre a verdade, ele precisa convencer os outros alimentos a lutarem contra os humanos.

Crianças

ANIMAÇÃO

Snoopy e Charlie Brown

Uma menina ruiva chega à cidade e Charlie Brown se apaixona por ela. Ao mesmo tempo, Snoopy acha uma máquina de escrever e começa a contar uma história heroica.

Telecine Pipoca, 14h. Reprise, colorido, 100 min.