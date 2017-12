Assista na TV

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

Birdman Or (The Unexpected Virtue Of Ignorance). (Eua, 2014). Dir. de Alejandro González Iñárritu, com Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton.

Ator famoso por interpretar um icônico super-herói faz de tudo para montar uma peça na Broadway. Às vésperas da estreia, ele vai lutar com seu ego e tentar recuperar sua família, sua carreira e ele mesmo. O filme investiga os universos do cinema (os blockbusters) e do teatro. A veterana crítica teatral bate forte em Keaton – no filme, mas ecoa em todos os palcos do planeta, especialmente aqueles que se rendem ao sucesso fácil. Na vida, tem sido generosa, até demais. Mas, no próprio filme, a crítica termina por reconhecer a excepcionalidade do esforço do cara. Não é para tanto. Birdman, o filme, assume os superpoderes do herói em crise. A mise-em-scène de planos-sequência é virtuosística, mas termina por criar uma forma que se repete. O melhor é o plano final no rosto de Emma Stone.

Fox, 21h. Reprise, colorido, 119 min.

Carandiru

(Brasil, 2003). Dir. de Hector Babenco, Com Rodrigo Santoro.

As histórias de crime, vingança, amor e amizade vivenciadas pelo médico Drauzio Varella ao longo dos mais de 12 anos em que trabalhou na Casa de Detenção de São Paulo. O clímax é a invasão da PM e o massacre.

Canal Brasil, 23h30. Reprise, colorido, 148 min.

O Franco-Atirador

The Deer Hunter. (Eua, 1978). Dir. de Michael Cimino, com Christopher Walken, John Savage, Robert De Niro.

Três amigos inseparáveis que trabalham em fábrica de aço na Pensilvânia são recrutados para combater no Vietnã. A aterrorizante experiência os marcará por toda a vida.

TCM, 16h05. Reprise, colorido, 210 min.

Streaming

DRAMA

‘Nossa Irmã Mais Nova’

Ótimo drama japonês mostra as reviravoltas na vida de três irmãs, que descobrem que o pai tem uma outra filha fora do casamento. Emociona e conta com interpretações belíssimas.

Telecine Play, 2015, 127 min.

TERROR

‘O Homem nas Trevas’

Um grupo de amigos criminosos resolve assaltar a casa de um homem cego. No entanto, eles são surpreendidos durante o assalto. De tirar o fôlego.

Google Play, 2016, 88 min.

DRANA

‘Philomena’

Uma senhora irlandesa conta com a ajuda de um jornalista para buscar seu filho, colocado à força em uma casa de adoção 50 anos antes. Com atuação emocionante de Judi Dench.

Netflix, 2013, 97 Min.

Matheus Mans

DVD

O INFERNO É PARA OS HERÓIS

Direção: Don Siegel. Dist.: Continental R$ 39,90

Drama de guerra sobre um polêmico e indisciplinado militar (Steve McQueen). Após ser rebaixado do posto de sargento por causa da bebida, o enviam para a Linha Siegfried, perto da Bélgica. Lá, invade fortificação alemã, mesmo sem autorização de seus superiores.

Crianças

COMÉDIA

Agente 86

Depois do ataque à sede do Controle, agência secreta de espionagem americana, Maxwell Smart e a Agente 99 salvam o mundo do mal gerado pela Kaos, a agência rival.

Max Up, 18h10. Reprise, colorido, 110 min.