Assista na TV

Cine Holliúdy

(Brasil, 2013) Dir. de Halder Gomes, com Edmilson Filho, Miriam Freeland, Jesuíta Barbosa, Roberto Bomtempo.

Interior do Ceará, anos 1970. Francisgleydisson é um homem simples que se vê diante de um desafio: ele tem o sonho de montar um cinema, mas a popularização da TV afastou as pessoas da tela grande. Sua relação com o filho é humana e divertida e o filme, falado em ‘cearensês’, assume a dimensão de metáfora da eterna luta do diretor brasileiro para fazer e exibir seus filmes. Um filme de baixo orçamento, realizado com elenco desconhecido do grande público, mas que fez enorme sucesso no Ceará e no Nordeste, a ponto de bater blockbusters e de, com isso, se credenciar para estrear também em São Paulo e no Rio. Há uma certa referência a Cinema Paradiso, mas, em vez da coleção de cenas de beijos que foram censuradas pelo padre (uma das boas surpresas do longa italiano), aqui o que se destaca são as cenas de luta livre. Divertido.

Canal Brasil, 13h30. Reprise, colorido, 91 min.

O Casamento do Meu Melhor Amigo

My Best Friend’s Wedding. (Eua, 1997). Dir. de P. J. Hogan, com Julia Roberts.

Amigos combinam de se casar aos 28 anos. Até que ele, próximo da data, anuncia o casamento com outra e ainda a convida para madrinha. Apaixonada, ela aceita e reverte a situação.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 110 min.

Donnie Darko

(Eua, 2001). Dir. de Richard Kelly, Com Jake Gyleenhall, Jena Malone.

Donnie Darko é um adolescente problemático que tem alucinações com um coelho monstruoso, que o encoraja a cometer delitos e a humilhar seus colegas de escola e o avisa sobre o iminente fim do mundo.

Telecine Cult, 17h55. Reprise, colorido, 120 min.

Streaming

GUERRA

Decisão de Risco

Um drone sobrevoa o Quênia, observando as atividades de terroristas. Enquanto isso, políticos e militares, em Londres, decidem se realizam um ataque para matar um criminoso – e, ao mesmo tempo, assassinar pessoas inocentes.

Netflix, 2015, 102 min.

DRAMA

O Solista

O colunista de um jornal começa uma amizade com um morador de rua, que se revela um ótimo violinista. Emociona, apesar dos clichês.

Telecine Play, 2009, 110 min.

SUSPENSE

Águas Rasas

Uma surfista tenta sobreviver ao ficar presa em uma rocha. O motivo? Ela está na área de caça de um tubarão.

Google Play, 2016, 86 min.

DVD

Incompreendida

Em meio a um violento divórcio, os pais egoístas de Aria estão preocupados demais com suas carreiras e casos extraconjugais para cuidar adequadamente das necessidades da filha. Enquanto suas duas irmãs mais velhas são mimadas, Aria é tratada com fria indiferença.

Crianças

AVENTURA

O Aprendiz de Feiticeiro

Feiticeiro que vive em Nova York tem que defender a cidade de seu arquirrival. Para isso, ele recruta um jovem aprendiz e o transforma num verdadeiro feiticeiro nessa missão.

Telecine Action, 16h15. Reprise, colorido, 120 min.