Assista na TV

O Iluminado

The Shining. (Eua, 1980). Dir. de Stanley Kubrick, com Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd.

Jack, contratado para ser vigia de hotel no Colorado durante o inverno (quando não recebe hóspedes), vai para lá com a mulher e o filho. Mas o isolamento e estranhos espíritos que permanecem no local mexem com seus nervos, transformando-o em um assassino. Baseado no best-seller de Stephen King, a história é de arrepiar, até mesmo para os acostumados a devorar filmes de suspense e terror. Mérito para a direção de Kubrick, enxuta, seca e disposta a criar um suspense insustentável. Tornou-se célebre a cena em que a câmera acompanha o passeio do menino em um triciclo pelos corredores do hotel, até encontrar personagens que ali foram brutalmente assassinados. Jack Nicholson brilha, mas foi aqui que exibiu uma série de caretas que seriam utilizadas de forma exagerada no futuro. Ainda um grande programa, um clássico do terror.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 142 min.

007 – Cassino Royale

Casino Royale. (Eua, 2006). Dir. de Martin Campbell, com Daniel Craig, Eva Green.

Na estreia de Daniel Craig como James Bond – aqui, ele precisa desestabilizar os negócios de um financiador de ações terroristas, derrotando-o em um jogo de pôquer de altas apostas. Cenas de ações sensacionais.

Telecine Action, 11h15. Reprise, colorido, 155 min.

Villa-Lobos – Uma Vida de Paixão

(Brasil, 2000). Dir. de Zelito Viana, com Antonio Fagundes, Marcos Palmeira.

No fim da vida, Villa-Lobos se lembra de momentos marcantes: a violência do pai, a rejeição à sua música, a falta de dinheiro, a mutilação, o abismo entre genialidade e loucura.

Canal Brasil, 10h35. Reprise, colorido, 130 min.

COMÉDIA

‘Dia da Namorada’

Um escritor de cartões comemorativos entra em crise quando precisa escrever um cartão de Dia dos Namorados para sua companheira. Rende boas e sinceras risadas.

Netflix, 2017, 70 min.

DRAMA

‘El Incendio’

Após uma tentativa frustrada de comprar uma casa, um casal precisa encontrar um local para morar temporariamente. Nesse meio tempo, emoções começam a aparecer.

Itunes, 2015, 95 min.

COMÉDIA

‘Assumindo a Direção’

Após se divorciar, uma crítica literária começa a ter aulas de direção. Com isso, surge um forte vínculo entre ela e seu professor.

Telecine Play, 2014, 87 min.

Matheus Mans

DVD

CEGONHAS. Direção: Doug Sweetland e Nicholas Stoller R$ 39,90

Em uma nova fase, cegonhas agora entregam encomendas. Mas Junior, a melhor cegonha de entrega, se meteu numa grande confusão depois de ativar acidentalmente uma antiga fábrica de bebês e produzir uma adorável menina. Diversão garantida.

Crianças

AVENTURA

As Viagens de Gulliver

O escritor de turismo Lemuel Gulliver precisa escrever uma reportagem em Bermuda, mas acaba na ilha de Lilliput, onde os cidadãos são minúsculos. Jack Black é divertido.

Fox, 13h50. Reprise, colorido, 95 min.