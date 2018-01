Assista na TV

Rastros de Ódio

The Searchers. (Eua, 1956). Dir. de John Ford, om John Wayne, Vera Miles, Jeffrey Hunter, Natalie Wood, Ward Bond.

Obra prima incontestável do cinema. John Ford oferece uma fotografia da alma humana ao contar a história do ex-soldado confederado (John Wayne) que sai em busca de sua sobrinha, capturada por índios Comanches que massacraram sua família. Enquanto busca a garota, ele enfrenta dificuldades para vencer o ódio e lidar com seus confusos códigos morais. A abertura e o final trazem imagens inesquecíveis, que inspiraram outros cineastas, como Martin Scorsese. “Wayne refletia os Estados Unidos. Eu e meus amigos tínhamos 13, 14 anos e não conseguíamos articular isso, mas esse era o tom de tudo à nossa volta: a Guerra Fria, o racismo, tudo isso se refletia no rosto dele”, contou o diretor ao seu biógrafo Richard Schickel. “Ele era o herói louco, imperfeito, dos anos 1950.” Mais que um simples faroeste, é um filme que merece sempre ser visto e revisto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TCM, 10h30. Reprise, colorido, 86 min.

VEJA TAMBÉM

Os Doze Macacos

Twelve Monkeys. (Eua, 1995). Dir. de Terry Gilliams, com Bruce Willis.

Um vírus letal extermina mais de cinco bilhões de pessoas em 1996. Em 2035, um dos sobreviventes é forçado a voltar no tempo para descobrir como surgiu a epidemia e tentar reescrever o futuro.

Telecine Action, 13h10. Reprise, colorido, 140 min.

Liv & Ingmar – Uma História de Amor

Liv Og Ingmar. (Inglaterra, 2012). Dir. de Dheeraj Akolkar.

Belo documentário sobre a relação pessoal e profissional de dois grandes nomes do cinema: a atriz norueguesa Liv Ullmann e o diretor sueco Ingmar Bergman.

Telecine Cult, 8h25. Reprise, colorido, 95 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SUSPENSE

‘Na Próxima, Acerto o Coração’

O filme mostra a vida de um policial que comete frios assassinatos em seus dias de folga. Enquanto isso, sua equipe no trabalho se torna a responsável pela investigação de seus crimes.

Telecine Play, 2014, 108 min.

ANIMAÇÃO

‘Trolls’

Trolls acompanha a vida de pequenos seres coloridos, que precisam lidar com uma invasão de monstros em sua vila.

Google Play, 2016, 92 min.

SÉRIE

‘Eu, tu e ela’

Um casal contrata uma acompanhante para apimentar a relação. No entanto, um deles acaba se apaixonando pela nova integrante.

Netflix, 2016. 30 min

Matheus Mans

DVD

BEN HUR (2016). Dir.: Timur. Bekmambetov Distribuição: Paramount R$ 39,90

Versão moderna do clássico de Stanley Kubrick. Ben Hur, contemporâneo de Jesus, é injustamente acusado de traição e condenado à escravidão. Ele sobrevive e descobre que foi enganado por seu próprio irmão, Messala, partindo, então, em busca de vingança.

Crianças

ANIMAÇÃO

Madagascar 2

Alex, Marty, Melman, Gloria, rei Julien, Maurice, os pinguins e os chimpanzés estão no litoral de Madagáscar. Para deixar o local, utilizam um velho avião de guerra.

Fox, 21h. Reprise, colorido, 90 min.