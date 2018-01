Assista na TV

Os Imperdoáveis

Unforgiven. (Eua, 1992.) Dir. e interpretação de Clint Eastwood, com Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Frances Fischer.

O grande Clint e seu mais belo western. Uma fábula sobre moralidade e hipocrisia no Velho Oeste, contando a história de pistoleiro que rompe a aposentadoria e pega em armas novamente, um pouco porque precisa de dinheiro, mas também e principalmente porque lhe repugna o homem que é contratado para caçar – ele abusou de uma prostituta e terminou por desfigurá-la. O mais estranho desse raro filme é que, sendo muito violento, alterna cenas de uma brutalidade de cortar o fôlego com um olhar elegíaco sobre as paisagens de um Oeste que não é mais o da lenda e já foi degradado pela moralidade. Vencedor de quatro Oscars – filme, direção, ator coadjuvante (Gene Hackman) e montagem. O que pouca gente sabe é que, em 2013, um remake foi feito, no Japão, como filme de sabre.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TCM, 17h15. Reprise, colorido, 127 min.

VEJA TAMBÉM

RoboCop

Robocop. (Eua, 2014.) Dir. de José Padilha, com Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Abbie Cornish.

Mesmo não sendo tão bom quanto o original de Paul Verhoeven, de 1987, o RoboCop de José Padilha se enquadra no tema da segurança que obceca o diretor.

FX, 22h30. Reprise, colorido, 108 min.

Dick Tracy

Dick Tracy. (Eua, 1986.) Dir. e interpretação de Warren Beatty, com Madonna, Al Pacino, Glenne Headly.

A adaptação do herói de Chester Gould por Warren Beatty tem os figurinos brilhantes de Milena Canonero e Madonna cantando Sooner or Later, que ganhou o Oscar.

Telecine Cult, 11h. Reprodução, colorido, 104 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

ANIMAÇÃO

‘Anomalisa’

Voltada para adultos, esta animação de Charlie Kaufman mostra a tediosa vida de um homem que, mesmo sendo palestrante motivacional, não consegue se relacionar com ninguém ao seu redor.

Telecine Play, 2015, 87 min.

SUSPENSE

‘Água Negra’

Em meio a uma batalha pela custódia de sua filha, uma mulher começa a ouvir estranhos barulhos em seu apartamento. Com Jennifer Connelly e Tim Roth.

Netflix, 2005, 104 min.

COMÉDIA

‘Intocáveis’

Mostra a tocante relação entre um imigrante senegalês e um deficiente físico. Filme recente, mas que já se tornou clássico.

Megapix Play, 2012, 111 min.

Matheus Mans

DVD

A Arte de Jean Renoir, 4 filmes. 2 discos.

Versátil. R$ 36,83

Em 12 de fevereiro foram 38 anos da morte do filho do pintor impressionista Auguste Renoir. Grande cineasta, Jean ganha caixa da Versátil com quatro filmes, dos quais os melhores são A Besta Humana, adaptado de Émile Zola, e O Rio Sagrado, que influenciou Satyajit Ray.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bicho Vai Pegar

Um urso domesticado, sem nenhum instinto de sobrevivência, é convencido a sair de casa pelo amigo alce. A partir daí, salve-se quem puder.

HBO Family, 18h30. Reprise, colorido, 86 min. Na sequência, 20h, passa o 4.