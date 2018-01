Assista na TV

Tudo Sobre Minha Mãe

Todo Sobre Mi Madre. (Espanha, 1999.) Dir. de Pedro Almodóvar, com Penélope Cruz, Cecilia Toth, Marisa Paredes.

Cecilia Roth perde o filho em circunstâncias trágicas e vai comunicar o fato ao pai do garoto. Almodóvar e as novas possibilidades de formação familiares. O pai é transgênero – uma travesti –, tem uma freira grávida. Nada disso é feito para escandalizar. No começo de sua carreira, Almodóvar já abordou alguns desses temas em filmes como Labirinto de Paixões, Maus Hábitos e O Que Eu Fiz para Merecer Isso? Aqui, os retoma em chave mais serena, e até filosófica. Sofrimento, excesso, paixão – o pathos. Aristóteles e Descartes identificavam o pathos com padecimento, portanto, ele não existe sem a imperfeição humana. O título é uma homenagem a Joseph L. Mankiewicz – All About Eve/A Malvada. E, dentro do filme, a peça é de Tennessee Williams, Um Bonde Chamado Desejo. Almodóvar, vale lembrar, vai presidir o júri de Cannes, em maio.

Telecine Cult, 2h40. Reprise, colorido, 101 min.

Tieta do Agreste

(Brasil, 1996.) Dir. de Cacá Diegues, com Sônia Braga, Marília Pêra, Chico Anysio, Zezé Motta, Jece Valadão, Claudia Abreu, Patrícia França, Leon Góes.

A adaptação do romance de Jorge Amado por Cacá Diegues. Sônia, que já foi Gabriela, a canção de Caetano. A Luz de Tieta, eta, eta, eta. Delícia!

Canal Brasil, 12h30. Reprise, colorido, 135 min.

A Máscara do Zorro

The Mask Of Zorro. (Eua, 1998.) Dir. de Martin Campbell, com Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson.

O velho Zorro no rito de passagem. Antonio Banderas substitui Anthony Hopkins. Grande ação, Catherine Zeta-Jones bela como nunca. Um regalo.

FX, 18h30. Reprise, colorido, 136 min.

Streaming

DRAMA

‘The Discovery’

Um cientista prova a existência de vida após a morte, gerando uma onda de suicídios. No elenco, Rooney Mara e Robert Redford.

Netflix, 2017, 102 min.

AÇÃO

‘Cães de Guerra’

Dois amigos aproveitam um brecha na lei para participar de contratos militares com os EUA. Com o tempo, eles acabam ganhando milhões com a venda de armas.

Google Play, 2016, 114 min.

SÉRIE

‘Mike e Molly’

Série que revelou Melissa McCarthy, conta a história de um casal que se conheceu na reunião de “Comedores Compulsivos” e que tentam levar uma vida mais saudável.

Looke, 2010, 30 min.

Matheus Mans

DVD

INCOMPREENDIDA

Itália, 2014. Dir. de Asia Argento. Imovision. R$ 39,90

O clássico de Luigi Comencini, dos anos 1960 – que passou no Brasil como Quando o Amor É Cruel – ganha uma versão feminina pela cultuada filha do cultuado mestre do ‘giallo’, Dario Argento. Agora é uma menina carente que busca a atenção dos pais.

Crianças

INFANTIL

A Bela e a Fera

Agora que a versão ‘live’ da Disney bate recordes nos cinemas brasileiros, vale chamar a atenção para o filme francês de Christophe Gans com Lea Seydoux e Vincent Cassel.

Telecine Touch, 23h50. Colorido, 139 min.