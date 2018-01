Assista na TV

Relatos Selvagens

Relatos Salvajes. (Argentina, 2014) Dir. de Damian Szifrón, com Darío Grandinetti, María Marull, Ricardo Darín.

O filme de Szifrón é um estouro em vários sentidos: com mais de um milhão de espectadores na Argentina (um mercado menor do que o nosso) e outros milhões pelo mundo (o filme continua em cartaz em São Paulo!), foi indicado ao Oscar (perdeu para o belíssimo polonês Ida, de Pawel Pawlikowski, num ano disputado), acumulou prêmios mundo afora e caiu no gosto dos críticos de plantão. E por quê? Num formato heterodoxo para os padrões hollywoodianos, o filme conta seis histórias diferentes que exploram as extremidades do comportamento humano em situações de stress: e pelo menos duas delas são inesquecíveis. O “Bombita” de Darín, envolvido nas pendengas burocráticas; e o casamento tresloucado de Diego Gentile e Erica Rivas, um festim descontrolado de emoções extremas. Imperdível, para ver e rever sem se cansar.

HBO, 19h45. Reprise, colorido, 122 min.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe

Harry Potter And The Half Blood Prince. (Eua, 1986.) Dir. de David Yates, com Daniel Radcliffe, Emma Watson

O filme em que Yates encontrou de fato sua estética da saga, e considerado por muitos o melhor da série; o último ano de Harry em Hogwarts.

TBSCM, 22h30. Reprise, colorido, 153 min.

Um Sonho Possível

The Blind Side. (Eua, 2009.) Dir. de John Lee Hancock, com Sandra Bullock, Quinton Aaron, Tim Mcgraw.

O filme rendeu o Oscar da carreira de Sandra Bullock, e conta a história do jogador de futebol americano Michael Oher, que superou dificuldades para chegar à NFL.

HBO Signature, 13h59. Reprise, colorido, 129 min.

Streaming

DRAMA

‘O Mensageiro’

Depois de um tsunami destruir uma escola com todas crianças dentro, um jovem decide fazer uma estranha estrutura com os escombros em homenagem.

Itunes, 2017, 86 min.

COMÉDIA

‘As Bem-Armadas’

Sandra Bullock é uma agente do FBI que investiga um poderoso traficante de drogas. Para isso, ela conta com a ajuda de Melissa McCarthy, uma desbocada policial.

Telecine Play, 2013, 120 min.

SÉRIE

‘13 Reasons Why’

Série original da Netflix, acompanha os 13 motivos que levaram uma colegial a se matar. Apesar de popular, a série está causando polêmica pelo retrato frio do suicídio na juventude.

Netflix, 2017, 50 min.

Matheus Mans

DVD

O Roubo Da Taça. Brasil, 2017. Dir. de Caito Ortiz. Paris Filmes R$29,90

Ambientado no Rio de Janeiro de 1983, o filme reimagina o célebre roubo da taça Jules Rimet da sede da CBF – ninguém sabe ao certo os detalhes da história. Aqui, Paulo Tiefenthaler faz Peralta, um malandro que precisa pagar débitos e tem uma ideia “brilhante”.

Crianças

INFANTIL

Inspetor Bugiganga

A produção canadense é uma sequel da clássica série que foi ao ar entre 1983 e 1986. Nas novas histórias, o detetive retorna da aposentadoria para lutar contra a organização MAD. Boomerang, 18h30. Reprise, colorido, 22 min.