Assista na TV

Whiplash: Em Busca da Perfeição

Whiplash. (Eua, 2014.) Dir. de Damien Chazelle, com Miles Teller, J. K. Simmons, Melissa Benoist.

Antes de Damien Chazelle se tornar o diretor mais jovem a ganhar um Oscar na história do cinema (com 32 anos e 38 dias) por La La Land ele fez outras incursõse “musicais”: Whiplash conta a história de Andrew (Miles Teller), um baterista promissor que ingressa num conservatório tradicional sob os cuidados de Fletcher, o implacável instrutor interpretado por J. K. Simmons (em 2015, ele levou todos os prêmios para casa com esse papel, Oscar, Globo de Ouro, Bafta, SAG, etc.). A relação instrutor feroz x recruta promissor tem uma tradição na história do cinema – Nascidos Para Matar, de Kubrick, talvez o mais célebre do subgênero. Uma das cenas mais inesquecíveis de Whiplash é aquela em que Andrew e outros dois bateristas “lutam” até sangrar para saber quem vai ser, enfim, o objeto do sadismo do professor.

HBO 2, 16h08. Reprise, colorido, 107 min.

Mad Max: Estrada da Fúria

Mad Max: Fury Road. (Eua, 2015.) Dir. de George Miller, com Tom Hardy, Charlize Theron E Nicholas Hoult

O glorioso retorno de George Miller para sua franquia de sucesso. Charlize Theron faz a inesquecível Imperatriz Furiosa em sua guerra mortal para salvar o seu grupo.

Max Prime, 20h. Reprise, colorido, 125 min.

Ted

Ted. (Eua, 2012.) Dir. de Seth Macfarlane, Com Mark Wahlberg, Mila Kunis.

Para quem gosta de Uma Família da Pesada e do humor ácido e característico de MacFarlane – e, bem, não é todo mundo – o filme do ursinho chegado num “cigarrinho de artista” é um prato cheio.

TBS, 22h44. Reprise, colorido, 105 min.

Streaming

COMÉDIA

‘Sandy Wexler’

Neste novo filme original da Netflix, Adam Sandler é um empresário de talentos excêntricos que se apaixona por uma cantora com futuro na carreira.

Netflix, 2017, 131 min.

DRAMA

‘Um Homem Só’

Vladimir Brichta está infeliz com sua vida e, por isso, resolve fazer um clone de si. Assim, ele imagina que conseguirá aproveitar a vida.

Telecine Play, 2015, 89 min.

DOCUMENTÁRIO

‘Cativas’

Acompanha o drama de sete mulheres apaixonadas por presidiários e que acabam tendo a liberdade tão limitada quanto eles. Relato duro, mas com forte sensibilidade dos diretores brasileiros.

Itunes, 2015, 131 min.

Matheus Mans

DVD

JULIETA

O filmaço mais recente de Almodóvar é ambientado em Madri e apresenta Julieta (Emma Suárez, e quando jovem uma deslumbrante e talentosa Adriana Ugarte), uma mulher de meia-idade que busca reencontrar laços perdidos e reencontrar a própria filha.

Crianças

ANIMAÇÃO

Shrek

O agora clássico das animações venceu o Oscar da categoria em 2001, e estabeleceu um novo padrão quando o assunto é entretenimento “familiar”. Tente não pensar em All Star.

Discovery Kids, 18h30. 90 min.