Assista na TV

O Último Samurai

The Last Samurai. (Eua, 2003.) Dir. de Edward Zwick, com Tom Cruise, Ken Watanabe, Hiroyuki Sanada, Koyuki.

Em nome da acuidade histórica, é preciso informar que esse filme constrói-se em torno de uma imensa liberdade dramatúrgica. A história é sobre soldado norte-americano que, após a Guerra Civil, é contratado para militarizar o desaparelhado Exército imperial japonês. Só que Nathan Algren/Tom Cruise termina se identificando com o código de honra dos samurais, que está em desuso no Japão, e luta ao lado deles. Na realidade, o papel atribuído a Algren foi desempenhado por um oficial prussiano, o general Staff. Com espetaculares cenas de ação – o diretor Zwick fez a lição direitinho, revisando todo Akira Kurosawa –, o cartaz da TV paga redimensiona a carreira do cineasta. Zwick fez alguns dos maiores filmes de Hollywood nos anos 2000. Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio, é outro. É mais que tempo de reconhecer isso.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 160 min.

O Exorcismo de Emily Rose.

The Exorcism Of Emily Rose. (Eua, 2005.) Dir. de Scott Derrickson, com Jennifer Carpenter, Tom Wilkinson, Laura Linney.

Talvez o melhor filme sobre exorcismo, e isso inclui o clássico de William Friedkin, de 1973. Aqui, o caso vai a julgamento e a fé é discutida no tribunal.

FX, 16h40. Reprise, colorido, 122 min.

BR 716

(Brasil, 2016.) Dir. De Domingos de Oliveira, com Caio Blat, Sophie Charlotte, Maria Ribeiro, Daniel Dantas.

O Brasil cabe no apartamento da Av. Barata Ribeiro, no Rio, em que Caio Blat e os amigos enchem a cara, em plena ditadura. Domingos de Oliveira, autobiográfico, é sempre melhor.

Canal Brasil, 0h. Reprise, P&B, 89 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

‘Expresso do Amanhã’

O mundo entrou em colapso. Para sobreviver, as pessoas decidem morar em um trem em constante movimento. No entanto, as coisas começam a ruir quando a sociedade ali se revolta com a situação. De tirar o fôlego.

Netflix, 2013, 126 min.

AÇÃO

‘X-men Origens: Wolverine’

Mostra como Logan se tornou um mutante com corpo revestido com um metal extremamente resistente.

Telecine Play, 2009, 107 min.

TERROR

‘O Homem nas Trevas’

Um grupo de amigos resolve assaltar a casa de um homem cego. No entanto, eles são surpreendidos durante o assalto.

HBO GO, 2016, 88 min.

Matheus Mans

DVD

MEU REI. França, 2015. Dir. de Maïwenn, com Emmanuèlle Bercot. Focus. R$ 39,90

Bercot fez história no Festival de Cannes abrindo a edição de 2015 como diretora (com De Cabeça Erguida) e ganhando o prêmio de melhor atriz por esse drama sobre mulher que quebra a perna e, imobilizada, avalia a relação com o marido. O filme, intenso, parece psicodrama.

Crianças

FANTASIA

A Pedra Mágica

A par de seus filmes violentos com Quentin Tarantino, o tex-mex Robert Rodriguez adora fantasias. Como essa, baseada em Stephen King, sobre garoto que descobre a pedra mágica.

HBO Family, 14h. Colorido, 89 min.