Assista na TV

Uma Vida em Suspense

The Slender Threat. (Eua, 1965.) Dir. de Sydney Pollack, com Sidney Poitier, Anne Bancroft, Telly Savallas.

Pollack era um diretor de TV quando fez sua estreia no cinema, e o filme ressente-se disso, mas não apenas o elenco é excepcional como o roteiro (de Stirling Silliphant) é sólido e a trilha (de Quincy Jones) é admirável, das melhores que ele compôs – e você pode encomendar na Amazon. Na trama, Anne Bancroft tenta o suicídio, entupindo-se de pílulas para dormir, mas pede socorro para um serviço de emergência. Sidney Poitier é o voluntário de plantão no local, e o seu esforço é para mantê-la falando enquanto a operação de resgate é arranjada. Pollack nunca mais trabalhou com os dois, mas esse primeiro – e único – filme tem um urgência que deixa o espectador tenso enquanto a vida de Anne está, como diz o título brasileiro, em suspense. Além de Anne e Poitier, que já haviam recebido seus Oscars, o elenco tem Telly Savalas, antes de ser Kojack na TV.

Telecine Cult 22h. Reprise, P&B, 89 min.

Rush – No Limite da Emoção

Rush. (Eua, 2013.) Dir. de Ron Howard, com Chris Hemworth, Daniel Bruhl.

A rivalidade entre os pilotos James Hunt e Nikki Lauda, na Fórmula 1, ganha tratamento de western do diretor Howard, que toma como modelo o clássico O Homem Que Matou o Facínora, de John Ford.

Telecine Touch, 14h10. Reprise, colorido, 123 min.

Ponte dos Espiões

Bridge Of Spies. (Eua, 2015.) Dir. de Steven Spielberg, com Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda, Amy Ryan.

Tom Hanks faz advogado chamado a negociar troca de espiões com a (então) URSS. Mark Rylance recebeu o Oscar como o agente soviético capturado pelos norte-americanos.

Telecine Premium, 19h25. Reprise, colorido, 142 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

‘Ela’

Um escritor solitário encontra o amor onde menos espera: em um sistema operacional que o ajuda a administrar sua vida. Atuação impecável de Joaquin Phoenix e ótimo trabalho de voz de Scarlett Johansson.

Netflix, 2013, 126 min.

ANIMAÇÃO

‘Os Incríveis’

Nesta ótima animação da Disney, uma família de super-heróis precisa voltar à ativa para derrotar um poderoso vilão.

Telecine Play, 2004, 115 min.

DRAMA

‘Alabama Monroe’

Um músico e uma tatuadora se apaixonam, apesar das diferenças. O amor dos dois, porém, é colocado à prova quando a filha do casal fica gravemente doente.

Looke, 2012, 111 min.

Matheus Mans

DVD

Paraíso. Rússia. 2016. Dir. de Andrei Konchalovski. Focus. R$39,90

Três personagens contam para a câmera suas experiências na França ocupada pelos alemães – uma aristocrata russa que se uniu à Resistência e acolhe judeus em casa, um investigador de polícia e um oficial nazista. Talvez seja o filme mais estranho de Konchalovski, mas vale.

Crianças

INFANTIL

O Segredo dos Diamantes

Garoto ganha ajuda de amigos para tentar encontrar os diamantes do título. Seu pai sofreu um acidente e precisa da fortuna para o tratamento. O problema é o vilão, na cola do jovem herói.

Telecine Fun, 18h20. Reprise, colorido, 86 min.