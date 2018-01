Associação Comercial adota solução de cadastro positivo A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) está usando uma ferramenta analítica para prover análises de crédito para seus usuários. O software, chamado de UseScore, toma por base o histórico de compras dos usuários e gera uma pontuação, entre 0 e 1000, que vai indicar o nível de risco do comerciante na hora de oferecer crédito, por exemplo. "Temos uma grande base de dados, com o histórico de compras de consumidores no Estado. Agora, o nosso usuário poderá fazer um emprego mais inteligente destas informações", diz Edson Roberto da Silva, gerente de modelos de sistemas da ACSP. O que a ferramenta faz é varrer os registros de compras, empréstimos e atrasos feitos por consumidores em São Paulo e, com base no histórico de crédito e consumo, o software faz uma avaliação da probabilidade que aquele consumidor tem de ser um cliente atraente para a venda de um produto ou consumidor de um empréstimo, por exemplo. Segundo o executivo, a consulta ao serviço será tão simples como uma consulta ao SPC. "O importante é que agora o lojista tem uma ferramenta que o ajuda a medir o risco que pode ter, ou não, de lidar com um consumidor que tenda a ser inadimplente", avalia Silva. A entidade, no entanto, não divulgou quanto foi investido no desenvolvimento e implementação do UseScore. Atualmente, os serviços de consulta ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) na Associação Comercial de São Paulo totalizam mais de 30 mil consultas diárias.