Associação de Jornais pede bloqueio de acordo Google-Yahoo

A Associação Mundial de Jornais (WAN, em inglês) pediu nesta segunda-feira, 15, às autoridades reguladoras da concorrência na Europa e na América do Norte que impeçam o acordo entre os mecanismos de busca do Google e do Yahoo! por "natureza anticompetitivas". Veja também: Google 10 anos As janelas para a rede Google acaba com a busca da Microsoft pelo Yahoo Grupo de anunciantes dos EUA rejeita parceria Google-Yahoo Google chega ao 10º aniversário e desafia Microsoft e Apple Navegador do Google tem forte recepção, diz presidente Com lançamento do Chrome, Google sai em busca de parceiros Google investirá milhões para produzir energia geotérmica Google estuda formas de gerar receita com o Orkut O Google se transformou em uma empresa de mídia? Google Brasil assumirá o controle mundial do Orkut Segundo a WAN, o acordo pode ter impacto negativo na receita publicitária que os sites de busca proporcionam aos jornais e a outros sites e sobre o custo da publicidade por busca patrocinada. A concorrência entre Google e Yahoo! é "absolutamente essencial para assegurar que nossas publicações filiadas tenham uma receita competitiva pela publicidade online" e para "obter preços competitivos quando comprarem links patrocinados", afirmou o presidente da WAN, Gavin O'Reilly. O'Reilly se dirigiu à Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, à Direção Geral de Concorrência da Comissão Européia (CE, órgão executivo da União Européia) e ao Escritório de Concorrência do Canadá para que examinem o impacto do acordo e o bloqueiem. "Também tememos que o acordo proporcione ao Google um poder de mercado em segmentos importantes da publicidade online e a possibilidade de tirar proveito de seu domínio na busca pela internet em outros mercados", acrescentou. Caso a seja concretizada, "os anunciantes se dirigirão cada vez mais ao Google, pois oferecerá preços mais vantajosos do que o Yahoo!", de modo que este administrará menos anúncios próprios e terá "capacidade reduzida para oferecer condições melhor que o Google". As duas empresas deram prazo voluntário de 100 dias para que o Departamento de Justiça dos EUA revise o acordo. Embora Google e Yahoo! afirmem que a aliança se limita apenas à América do Norte, a WAN diz que o acordo teria efeito significativo entre as editoras de jornais europeus, o que legitima uma investigação da CE.