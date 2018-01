Associação descobre blogs de pedofilia, 25 são de mulheres A Associação Meter, na busca por sites de pedofilia, descobriu 40 blogs criados por pedófilos, que contam e descrevem vários atos sexuais envolvendo crianças. O surpreendente é que desses sites 25 são de mulheres. A Associação enviou estas informações a Polícia de Catania (Itália), ao FBI e a Interpol. Segundo a entidade, as mulheres pedófilas ("girllover") são provenientes de vários países como Servia, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Entre os 15 homens pedófilos detectados ("boylover") está um italiano já conhecido por várias denúncias feitas à justiça da Itália. "Ser pedófilo não é uma preferência sexual, uma perversão ou uma doença. É um compromisso com a vida, com a formação e os valores das crianças". Esta afirmação, publicada em um dos blogs encontrados, foi divulgada pela Associação contra a pedofilia. Don Fortunato Di Noto, presidente da Associação declarou: "Em 15 anos de empenho a proteção de crianças e depois de cerca de 160 mil sites denunciados, em todo mundo, pela Meter, o fenômeno dos blogs continua emergente e novo. É uma nova forma de comunicação pessoal de idéias, mas o que incomoda é o fato de que as relações sexuais com crianças são retratadas à luz do Sol. Encontra-se de tudo e muito". "Nós continuaremos a denunciar e estamos em alerta. A Meter não pode fazer outra coisa que esse tipo de serviço social, verificar se existe um crime extremo e se o caso deve ser levado à justiça".