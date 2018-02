Associação diz que criminalidade cresce na 25 de Março

A insegurança teria sido agravada, segundo a entidade, após a redução do número de policiais e de guardas-civis metropolitanos (GCM), deslocados para patrulhar outras áreas. Com menos repressão, camelôs irregulares que haviam deixado o local no ano passado voltaram a lotar calçadas e ruas. Hoje, estima-se que existam mil ambulantes espalhados pela região. Só na Rua 25 de Março são 400. Autorizados pela Prefeitura, no entanto, são 74.

A concentração dos camelôs facilita a ação das gangues, que acabam passando despercebidas na multidão. Transportadoras de cargas, segundo a Univinco, já não querem mais entregar mercadorias na região. ?Embora o 1º DP (Sé) diga não haver estatística específica sobre esse tipo de delito na 25 de Março, sabemos que o número é muito maior do que o estimado por nós. A maioria das pessoas nem registra boletim de ocorrência porque é de fora da capital e do Estado. Só percebe que foi roubada quando retorna?, afirma uma integrante da associação, que teme se identificar e sofrer represálias de ambulantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.