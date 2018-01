Associação lança programa de qualidade para empresas de TI Não é novidade que qualidade é um requisito essencial na prestação de serviços. Em tecnologia não é diferente, mas são poucas as empresas que correm atrás de certificações, atestados que comprovem investimentos dessas empresas em qualidade de processos e documentação. É por conta disso que a ABRAT - Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação - está lançando um programa de qualidade para seus associados visando estimulá-los a obter a certificação ISO 9001, e assim contarem com um diferencial de mercado. "Das quatro mil empresas associadas à entidade, apenas oito contam com esse certificado atualmente", diz Celso Simões, diretor da ABRAT. Para ele, a certificação faz falta entre as empresas de serviços, principalmente na hora de conquistar os melhores clientes. "Grandes corporações usam as certificações como um critério de seleção na hora de escolher fornecedores em qualquer área. E na hora de lidar como as empresas de serviços em tecnologia, isso não é exceção", explica Simões. O programa de certificação ISO 9001 terá início na segunda quinzena de março, será implantado pela SG21 Sistemas e Gestão, tem duração de cerca de 10 meses, podendo ser prorrogado, dependendo do estágio de desenvolvimento de cada empresa. No total serão 120 horas de treinamento dividido em três etapas: treinamento, consultoria e workshops. Neste período, as participantes receberão atendimento personalizado através do acompanhamento de todas as etapas de implantação do processo, e também trocarão experiências com outras empresas. "As empresas que cumprirem o processo, além de ganharem visibilidade, terão outros ganhos como a melhoria na estrutura interna, o aumento de sua produtividade e a redução de custos?, afirma Simões. As empresas associadas à ABRAT empregam em torno de 200 mil funcionários e faturam cerca de US$ 700 milhões/ano.