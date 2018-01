Associações de software divulgam balanço sobre a pirataria A Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), a Business Software Alliance (BSA) e a Entertainment Software Association (ESA) divulgaram nesta semana o resultado das iniciativas de combate à pirataria realizadas em janeiro deste ano. No total ocorreram 56 ações em todo o Brasil, que resultaram na apreensão de cerca de 75 mil CDs piratas e 22 computadores. Durante o período também foram retirados do ar 24 sites que comercializavam programas piratas e 1,3 mil anúncios destinados à divulgação do comércio de produtos ilegais. No mesmo mês, as entidades registraram mais de três mil contatos, por e-mail e por telefone, dos quais cerca de 200 referiam-se a denúncias contra o comércio ou uso de programas piratas. Como conseqüência, a BSA enviou cerca de 230 notificações extrajudiciais às companhias infratoras.