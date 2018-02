Astra irá comprar fatia da Bristol em joint venture por até US$4,1 bi

A AstraZeneca afirmou nesta quinta-feira que irá pagar à Bristol 2,7 bilhões de dólares inicialmente, acrescidos de até 1,4 bilhão de dólares relacionados a vendas e regulações adicionais.

A investida vai aumentar o portfólio da AstraZeneca e dar à Bristol mais recursos para investir em outras áreas, como o câncer, para o qual a companhia já está desenvolvendo terapias promissoras.

As ações da AstraZeneca atingiram a maior alta em 11 anos após o anúncio do negócio, subindo 2,6 por cento, para 3.653 pence no início dos negócios.

"O anúncio de hoje reforça o compromisso de longo prazo da AstraZeneca em diabetes, uma área estratégica para nós e uma importante plataforma para o regresso da AstraZeneca ao crescimento", disse o presidente-executivo da AstraZeneca, Pascal Soriot, em um comunicado.

A AstraZeneca afirmou que a aquisição será financiada com recursos de caixa existentes e linhas de crédito de curto prazo, com impacto neutro para seus lucros principais em 2014.

A joint venture Bristol-AstraZeneca em diabetes inclui os medicamentos orais Onglyza, Kombiglyze e Forxiga, bem como os tratamentos injetáveis Bydureon e Byetta.

(Por Sarah Young)