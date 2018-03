AstraZeneca rejeita oferta 'final' da Pfizer

A rejeição surgiu 9 horas depois que a Pfizer disse no domingo que havia elevado sua oferta de aquisição para 55 libras por ação, ou cerca de 70 bilhões de libras (118 bilhões de dólares) no total, e que abandonaria a oferta caso a AstraZeneca não a aceitasse.

As ações da AstraZeneca tinham queda de 10,2 por cento uma vez que as perspectivas de uma aquisição desapareciam. Alguns importantes acionistas expressaram irritação acerca da posição do Conselho de Administração.

"(A oferta) morreu de ferimentos múltiplos. Muito pouco dinheiro, suspeitas demais sobre as intenções da Pfizer, e pouca confiança em suas garantias sobre empregos", disse Erik Gordon, professor da Ross School of Business da Universidade de Michigan. "As chances da PFizer estão diminuindo, mesmo com sua oferta de um preço mais alto".

O presidente do Conselho da AstraZeneca, Leif Johansson, disse que deixou claro em conversas com a Pfizer que seu Conselho poderia recomendar apenas uma oferta que fosse 10 por cento maior que uma oferta de 53,50 libras feita pela Pfizer na sexta-feira, ou seja, 58,85 libras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do preço inadequado, Johansson também criticou a falta de lógica industrial por trás da movimentação da Pfizer, os riscos que os controversos planos fiscais representam aos acionistas e a ameaça aos empregos de ciências biológicas na Grã-Bretanha, Suécia e Estados Unidos.

(Por Ben Hirschler)