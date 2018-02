Astronauta envia mensagens do espaço para o Twitter

O astronauta americano Michael Massimino começou a mandar mensagens de Twitter do espaço ao enviar o pequeno texto dizendo: "Da órbita: o lançamento foi fantástico!! Estou me sentindo muito bem, trabalhando duro e apreciando a vista magnífica, a aventura de uma vida começou!"

Com a ferramenta, Massimino manteve a promessa de enviar notícias do espaço para sua página no Twitter.

Massimino, que está a bordo do ônibus espacial Atlantis rumo ao telescópio Hubble, começou a enviar mensagens pelo Twitter no mês passado, descrevendo as últimas semanas de preparação para sua missão.

Nesta quarta-feira, já havia 248.920 pessoas acompanhando sua página.

O Atlantis foi lançado na segunda-feira à tarde. Além de Massimino, outros seis astronautas estavam a bordo.

Esta é a quinta missão da Nasa para consertar o telescópio espacial. A expectativa era de que a missão chegasse ao Hubble nesta quarta-feira.

Antes de ser lançado em órbita, na segunda-feira, Massimino enviou a seguinte mensagem: "Vou colocar meu traje espacial, próxima parada: órbita da Terra!"

Esta é a segunda viagem do astronauta ao espaço. A primeira vez foi em 2002, também em uma missão para o telescópio, quando ele realizou duas caminhadas espaciais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.