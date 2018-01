Astronautas do Discovery realizam nova caminhada espacial

Dois astronautas do ônibus espacial Discovery realizaram nesta quinta-feira a segunda caminhada espacial da missão, durante a qual instalaram duas câmeras de vídeo no novo laboratório da Estação Espacial Internacional (EEI). O laboratório japonês Kibo, que foi levado pelo Discovery à estação espacial no último sábado, passou a ser a maior sala da EEI. No início da operação no espaço, o astronauta Michael Fossum, que realizou sua quarta caminhada espacial, deu um conselho ao novato Ronald Garan Jr.: "Aproveite a paisagem, mas não olhe para baixo." Uma terceira e última caminhada espacial da missão do Discovery será realizada no domingo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.