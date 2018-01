Asus e Gigabyte formam parceria por placas-mãe As fabricantes de placas-mãe e placas de vídeo Asustek e Gigabyte anunciaram um plano para formar uma joint venture na fabricação de placas para computador. O plano é baixar os custos de produção de placas-mãe, as principais usadas em PCs, e de placas aceleradoras gráficas, como as usadas por apreciadores de jogos de computador. O acordo, firmado nesta semana, envolverá as operações das duas empresas em Taiwan, e deve facilitar a aquisição conjunta de componentes, contribuindo para baixar os custos de produção. A nova empresa, formada pela junção das operações, começa a funcionar no início de 2007 e irá consumir cerca de US$ 243 milhões em investimentos.