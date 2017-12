Ataque à UPP deixa um morto e três feridos no Rio Quatro pessoas foram baleadas, entre elas dois policiais militares, durante um ataque de traficantes à sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Parque Proletário, no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, ontem, 2, à tarde. Todos foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.