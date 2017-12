Ataque contra coalizão dos EUA mata civis afegãos

Um ataque que tinha como alvo uma base da coalizão liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão deixou pelo menos dez mortos. De acordo com autoridades locais, os mortos eram civis que foram atingidos pela explosão porque foguetes e morteiros teriam errado o alvo e acertado um vilarejo na província de Kunar, no leste do Afeganistão. A Otan confirmou o ataque. O porta-voz da aliança militar, sargento Dean Welch, disse que o complexo "recebeu dez cargas de disparos indiretos". "Não respondemos a nenhum disparo", disse o militar à agência de notícias AFP. O policial Abdul Sabour disse que o Talebã "disparou vários foguetes contra a base", mas não conseguiu alcançar o alvo e atingiu casas de civis. A polícia afirma que insurgentes do Talebã são os responsáveis pelo ataque. Mais cedo, dois soldados afegãos morreram em um ataque suicida nos arredores do aeroporto da capital Cabul. O ataque também tinha como alvo soldados da Otan, segundo as autoridades locais. Ainda não está totalmente claro quem é o grupo responsável pelo ataque, mas o Talebã já teria assumido a responsabilidade pelo atentado. Outras pessoas também ficaram feridas na explosão, que ocorreu na entrada da ala militar do aeroporto de Cabul. A violência voltou a crescer no Afeganistão em níveis que não eram vistos desde a queda do Talebã em 2001, com regiões no sul e no leste do país entre as mais atingidas. Estima-se que cerca de 4 mil pessoas foram mortas em 2006 devido à insurgência - cerca de um quarto, civis. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.