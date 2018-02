Ataque de granada atinge distrito no nordeste do Quênia--polícia A explosão de uma granada atingiu um clube freqüentado por funcionários públicos e trabalhadores de ajuda humanitária no distrito de Wajir, no nordeste do Quênia, perto da fronteira com a Somália, no sábado, disse a polícia. A televisão queniana informou que sete pessoas ficaram feridas.