Ataque intenso dificulta controle só com triazol

Na Bahia a ferrugem causou estragos nesta safra. "A doença surgiu na fase vegetativa, quando o mais comum era mais tarde, a partir do florescimento", diz a pesquisadora Mônica Martins, da Fundação Bahia. Segundo ela, ainda não dá para calcular as perdas, porque algumas regiões estão finalizando a colheita. "Mas posso afirmar que houve queda na produtividade e a maioria dos produtores teve de aplicar mais fungicidas." No ano passado, a média foi de duas aplicações. Para esta safra, a Fundação Bahia estima fechar entre 3,5 e 4 aplicações.

Conforme levantamento da Conab, divulgado na segunda-feira, a queda de produtividade na Bahia deve ser superior a 11%, de 3,1 toneladas/hectare na safra passada para 2,7 toneladas nesta safra. Por isso, apesar do aumento de 2,8% na área plantada, a produção no Estado será 8,6% menor.

PRESSÃO MAIOR

A pesquisadora explica que a chuva intensa - que persistiu durante toda a safra - aumentou a pressão e antecipou a entrada da doença nas lavouras. Mas o pior problema foi que muitos produtores "esqueceram o passado e subestimaram a agressividade do fungo".

"Nas duas últimas safras o controle da ferrugem foi tranquilo e o produtor se acostumou com a baixa pressão e todas as ferramentas funcionando bem. Este ano, com o surgimento precoce, muitos produtores atrasaram a primeira aplicação de fungicida e perderam o controle", explicou.

Aliado a tudo isso, houve ainda a perda de sensibilidade da ferrugem a alguns produtos do grupo triazol, que não apresentaram a mesma eficiência de outras safras também na Bahia. "Nos ensaios que fizemos este ano, vimos que nas áreas tratadas só com triazol o controle foi menos eficaz do que onde aplicamos as misturas", diz a pesquisadora, lembrando que com pressão menor da doença, todos os produtos funcionavam bem.

O agrônomo Jorge Damião, da Fazenda Lodi, em Barreiras (BA), conta que a estratégia na fazenda é fazer três aplicações de fungicidas, duas com misturas e a última só com triazol. "Nos anos anteriores funcionou bem. Mas, este ano, a aplicação de triazol sozinho no fim da safra não resolveu. Daí reduzi o intervalo e fiz mais uma aplicação", conta. Mesmo assim, houve queda na produtividade, de 65 sacas para 57 sacas/hectare. "Estamos revendo a estratégia para a próxima safra. Com certeza vamos programar só aplicações de misturas."

'BOMBEIRO'

A indústria de defensivos diz que não há preocupação com a possível resistência do fungo da ferrugem aos atuais fungicidas. "Enfatizamos, porém, que o defensivo não deve ser usado como 'bombeiro', e sim como prevenção", diz o gerente técnico da Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef), Marcos Caleiro. "Contra a ferrugem, sempre recomendamos, assim como a Embrapa, o uso das misturas, triazol e estrobirulina." Para Caleiro, a ferrugem dividiu os sojicultores em duas categorias: os mais e os menos tecnificados. "Mas é preciso lembrar que se exagerar num produto pode dificultar o controle", admite.

De qualquer forma, o produtor precisa estar sempre alerta e monitorando a lavoura. Segundo a pesquisadora da Embrapa Cláudia Godoy não há expectativa de eliminar a doença. "Temos de conviver com ela da melhor forma. O caminho é adicionar estratégias, como as variedades resistentes, ao que já existe hoje. Nenhuma ferramenta, sozinha, resolve."

NOVA CULTIVAR

Uma das novidades apresentadas pela Embrapa, na semana passada, durante o Congresso Brasileiro de Soja, foi a cultivar BRS GO 7560. Conforme explicou o pesquisador José Francisco Ferraz de Toledo, a variedade tem um gene maior recessivo, o que dá resistência vertical à ferrugem. "A novidade vai facilitar o manejo da lavoura e pode evitar ou pelo minimizar as perdas de produtividade", diz o pesquisador, lembrando que a cultivar está sujeita à quebra dessa resistência, já que o fungo da ferrugem é muito adaptável. As sementes estarão disponíveis para os produtores na safra 2010/2011.