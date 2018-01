Ataque suicida mata 2 soldados em base da ONU no Mali

Um veículo explodiu na manhã deste sábado perto de uma base no vilarejo de Ber, cerca de 60 km a leste da cidade de Timbuktu, no deserto, disse o comunicado.

A ONU não informou a nacionalidade dos soldados, mas um oficial da força de paz disse que os dois que morreram eram de Burkina Fasso, um país vizinho.

Força militares da França, antigo poder colonial do Mali, intervieram no país no ano passado em um tentativa de conter militantes islâmicos.

Mesmo assim, ataques esporádicos contra forças ocidentais e do governo continuam a acontecer.

(Por Adama Diarra)