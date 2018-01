Ataques de phishing na internet aumentarão, diz McAfee

A empresa de segurança McAfee liberou um estudo sobre ameaças digitais e que traz uma revisão das dez principais previsões de ameaças para 2007, sobre levantamento feito pela companhia no início do ano. Pesquisas do laboratório da McAfee mostram que as ameaças do tipo phishing estão aumentando em número. Nesta modalidade de golpe virtual, o usuário é iludido a fornecer dados em páginas falsas de bancos ou lojas virtuais. Entretanto, outras proliferações demonstram sinais inesperados de redução, como os robôs (bots) de controle remoto. "Com a proximidade do final do primeiro semestre, nossas previsões foram reavaliadas", afirmou Jeff Green, vice-presidente sênior de desenvolvimento de produtos e do McAfee Avert Labs. "Como havíamos previsto, os criminosos profissionais continuam conduzindo muitas atividades mal-intencionadas na internet. Entretanto, estamos surpresos com a redução de spams de imagem e malwares contra dispositivos móveis". Ameaças As dez principais ameaças à segurança apresentadas pelo McAfee Avert Labs para 2007 e suas atualizações (listadas sem uma ordem específica) são: 1º Os sites de roubo de senhas estão em alta - O número de sites de phishing continuam em ascensão. O McAfee Avert Labs presenciou um aumento de 784% em sites de phishing no primeiro trimestre de 2007, sem previsão de redução. Esses sites geralmente usam falsas páginas de inscrição para serviços comuns da internet, como leilões, processadores de pagamento ou serviços bancários. O Avert Labs prevê um aumento excessivo de sites criados para compartilhamento, como páginas de wiki e aplicativos on-line. Até mesmo os sites de arquivos serão afetados. 2º Spam de imagem - O número total de spams capturado pelo McAfee Avert Labs permaneceu estável durante o primeiro semestre. Os spams de imagem chegaram a 65% de todos os spams no início de 2007; embora esse número tenha diminuído mais recentemente. O spam de imagem é um e-mail de lixo eletrônico que inclui imagens, e não somente texto. Geralmente, ele é usado para anunciar venda de ações, produtos farmacêuticos e certificados. A imagem pode ser três vezes maior que uma simples mensagem. Isso causa um aumento significativo no consumo da largura de banda pelas mensagens de spam. Em novembro de 2006, o spam de imagem chegou a 40% do total de spams recebidos; no ano anterior esse número não passou de 10%. 3º Os vídeos da Web se tornarão um alvo para os hackers - Os criminosos virtuais estão aproveitando a onda de vídeos na Internet, geralmente disponíveis em sites de relacionamento, como o YouTube e o MySpace. Por exemplo, o site de uma banda francesa foi usado para carregar um cavalo de Tróia nos computadores dos fãs, através de uma falha de execução no formato Quicktime (vídeo desenvolvido pela Apple). 4º Aumento dos ataques a dispositivos móveis - Surpreendentemente, os números de malwares contra dispositivos móveis estão diminuindo, com uma dúzia de novos exemplos de programas mal-intencionados direcionados a dispositivos como telefones celulares e smartphones no primeiro trimestre de 2007. 5º O Adware predominará - A McAfee previu que mais empresas legítimas tentariam anunciar softwares para clientes-alvo. Entretanto, como o adware tem uma má reputação, as empresas estão tentando utilizar outras maneiras de distribuir mensagens na internet. A rede BitTorrent, de troca de arquivos, por exemplo, está estabelecendo uma tendência de oferecer downloads gratuitos de suporte como uma alternativa para downloads pagos. 6º O roubo de identidade e a perda de dados - A transferência não-autorizada de dados vem se tornando um risco a mais às grandes empresas, incluindo a perda de dados de clientes, de informações pessoais de funcionários e de propriedade intelectual. Essas informações podem vazar não somente pela Web, mas também através de dispositivos portáteis de armazenamento, impressoras e aparelhos de fax. Mais de 13,7 milhões de registros foram violados até agora em 2007, de acordo com a Attrition.org, comparado ao 1,8 milhão de registros durante o mesmo período no ano anterior. 7º O número de robôs aumentará - Essa previsão tem sido de difícil comprovação. Uma leitura superficial das estatísticas indica que o uso de robôs realmente vem diminuindo ultimamente. Os robôs são programas que deixam o controle total dos computadores na mão de oportunistas virtuais. Os programas de robôs geralmente se instalam secretamente nos computadores de usuários desconhecidos. 8º Os parasitas retornarão - Sem dúvida alguma, o malware parasita está acontecendo. Os parasitas são vírus que modificam arquivos gravados em um disco, injetando códigos no arquivo em que residem. O Philis e o Fujacks continuam ativos, e o Avert Labs classificou mais de 150 novas variantes dessas duas famílias neste ano. Outras famílias, como Sibil, Grum e Expiro também estão ativas. 9º Os rootkits aumentarão em plataformas de 32 bits - De acordo com o mecanismo de rastreamento do Avert Labs, em torno de 200 mil computadores foram infectados com rootkits desde o início de 2007 - um aumento de 10% em relação ao primeiro trimestre de 2006. 10º As vulnerabilidades continuarão gerando preocupação - Atualmente, há muito mais vulnerabilidades para se preocupar. No primeiro semestre de 2007, a Microsoft emitiu 35 boletins de segurança, 25 dos quais foram classificados como críticos e nove importantes. Durante o mesmo período em 2006, a Microsoft emitiu 32 boletins, dos quais 19 foram classificados como críticos e dez foram considerados importantes.