Atari troca presidente e não produzirá mais jogos

A Atari vai deixar o setor de desenvolvimento de jogos para se concentrar exclusivamente na publicação e distribuição de títulos, afirmou em comunicado oficial a empresa. "A Atari, em concordância com a IESA, decidiu terminar seu Acordo de Serviços de Produção em um futuro próximo. Além disso, a companhia planeja transferir determinados empregados e contratar outra equipe para projetos de tempo limitado", diz a nota, como ressaltou o site AdvancedMN. O anúncio também revelou que a licença do game Test Drive, uma das principais séries da nova safra da companhia, foi vendida para a francesa Infogrames Entertainment (IESA) - que detém 51% da Atari - por US$ 5 milhões, referentes a direitos de seis anos de produção dos games da franquia, complementou o blog de games da Wired. Em outra nota, a Atari anunciou a saída de seu presidente-executivo David Pierce, que será substituído interinamente por Curtis G. Solsvig III, executivo da área de reestruturação da empresa. Os artigos lembraram ainda que tudo indica que a Atari esteja preparando a demissão de parte da sua equipe de funcionários, que deverá ser anunciada antes do Natal. As informações são da agência Magnet.