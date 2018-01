Atari volta do passado com novo plano de jogo

Para muitos jogadores, a Atari é coisa do passado, ou apenas um logotipo que surge em camisetas retrô, mas a empresa criada 36 anos atrás está tentando reconquistar sua posição no cenário dos videogames.

A Atari foi fundada por Nolan Bushnell e lançou o primeiro videogame bem sucedido, "Pong", em 1972, mas nos últimos anos vem enfrentando dificuldades com títulos pouco inspirados como "Jenga World Tour" e "Godzilla Unleashed".

Mas uma mudança no controle acionário, este ano, tem por objetivo revigorar a companhia. A produtora francesa de videogames Infogrames detinha a maioria das ações da Atari desde 2000 e este ano tomou o controle integral da empresa e assumiu seu nome.

O novo presidente da Atari, Phil Harrisson, que ajudou a fazer da Sony Worldwide Studios uma das principais produtoras mundiais de videogames, disse que agora cabe à empresa criar produtos e serviços que façam justiça à conhecida marca Atari.

"Ter um logotipo e marca bacanas e conhecidos em todo o mundo é excelente, mas a menos que isso queira dizer alguma coisa e chegue aos jogadores por meio de títulos divertidos, movimentados e de bom preço, não adianta muito", afirmou o executivo.

Analistas dizem que a Atari tem um passado interessante mas repleto de reviravoltas nem sempre positivas, e que isso poderia fazer com que alguns consumidores, e investidores, hesitem ante o esforço de retomar uma posição de destaque no mercado.

"O nome da Atari sempre vai querer dizer 'tradição' para os adeptos do videogame, mas a marca precisa se reabilitar para reconquistar o respeito", disse Billy Pidgeon, analista de videogames na IDC.

A Atari exibiu 14 jogos que chegarão às lojas em 2009 na 02 Arena, em Londres. A maioria dos títulos sairá no primeiro semestre.

Para os jogadores mais dedicados, a empresa lançará "The Witcher: Rise of the White Wolf", da produtora CD Projekt RED, um jogo de fantasia, para o PlayStation e Xbox 360, no final de 2009. A Atari também cuidará da distribuição no varejo do "EVE Online", da CCP Games, com data de lançamento mundial marcada para 10 de março.

A companhia também está revivendo o jogo de boxe "Ready 2 Rumble Revolution" para o Wii, com previsão de lançamento em 2009.

"Ghostbusters: The Videogame" será lançado em junho, em comemoração ao aniversário de 25 anos do filme da Sony Pictures. O jogo funciona como se fosse um terceiro filme interativo com o elenco envolvido.

Além disso, a Atari digitalizou o ator Vin Diesel para o Xbox 360 e PlayStation 3 em "Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena". O título é um game de tiro em primeira pessoa que explora a história do personagem Riddick.

Harrison afirmou que acredita que o futuro dos games está no mundo online. A companhia comprou a Cryptic Studios por 28 milhões de dólares esta semana, uma produtora que desenvolve jogos para múltiplos jogadores online.

A Atari vai publicar os três próximos jogos da Cryptic em 2009, 2010 e 2011. O primeiro a sair do forno será "Champions Online", baseado em histórias de heróis e vilões em quadrinhos. Depois disso ainda virão "Star Trek Online", em 2010, com o último título, ainda não revelado, saindo em 2011.