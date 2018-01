Até 2007, China terá 500 milhões de celulares O número de usuários de telefone celular na China será de 459 milhões até o final deste ano, segundo as previsões divulgadas pelo Ministério da Indústria da Informação. O diretor do centro de pesquisa em telecomunicações do Ministério, Yang Zemin, informou em um seminário que o número de usuários de telefone celular tem crescido nos últimos anos a um ritmo de 50 milhões anuais. Com isso, o país deve ultrapassar a barreira dos 500 milhões de usuários já no ano que vem.