Até 2011, um quarto dos brasileiros estará online

O Brasil pode ter perto de 22% de sua população ligada na internet em 2011, quando terá 43,7 milhões de usuários ativos. A previsão, feita pela empresa de pesquisas eMarketeer, sinaliza não só a retomada do mercado de conexão no País, mas também indica que o mercado brasileiro entrou em definitivo no radar da indústria de tecnologia em todo o mundo, graças aos seus índices de acesso e à retomada na venda de PCs no mercado interno. O estudo da empresa indica que o Brasil está à frente do México e da Argentina e que lidera na América Latina em número de usuários. Os números da eMarketeer são, no entanto, diferentes de outros índices apontados por institutos de pesquisa como o Ibope Netratitings, posicionando a penetração de internet no Brasil em 9% em 2005, 15% atualmente e uma projeção de 22% para 2011. A pesquisa da eMarketeer ainda reproduz dados de outro levantamento feito pelo Nic.br, e que indica que 40% dos usuários de internet do País conectam a partir de um acesso doméstico, enquanto 30% usam o acesso em locais pagos como lan houses e cybercafés e uma base de usuários de banda larga de cerca de 6 milhões de usuários. Ainda segundo a empresa, números da consultoria ZenithOptimedia apontam o Brasil como o sétimo maior mercado de publicidade online em todo o mundo.