Até 290 mil carros devem ir ao litoral de SP no feriado

Nessa operação, os veículos que seguem para o litoral podem trafegar pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. O retorno para São Paulo é feito pela pista norte da Imigrantes. Tanto a nova pista da Imigrantes quanto a pista norte da Anchieta são destinadas apenas para veículos de passeio, com o intuito de dividir o tráfego entre as duas rodovias, diminuindo as chances de congestionamentos. A operação deve se estender até as 12h de sexta-feira. A partir das 13h de sexta-feira, o sistema volta a operar no esquema normal 5X5, no qual a descida é feita pelas pistas sul e a subida pelas pistas norte das duas rodovias. A Operação Descida 7x3 volta a ser implantada a partir das 8h de sábado e deve se estender até as 11h.

Já no sábado, das 15h às 24h, o sistema deve entrar na Operação Subida 2X8, com as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta sendo utilizadas para o retorno à capital. A operação será implantada novamente entre as 12h de domingo e 1h de segunda-feira. Os horários de início e término das operações podem sofrer alterações em função do volume de tráfego nas rodovias.