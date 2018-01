Até o fim do ano, Argentina define padrão da TV digital Até o fim deste ano o governo do presidente Néstor Kirchner decidirá qual o sistema de TV digital que a Argentina deverá adotar. A afirmação foi feita por Ignacio Singolani, diretor de Planejamento do Comitê Federal de Radiodifusão (Comfer), que explicou à imprensa que nas próximas semanas a decisão será anunciada. Por trás da indefinição sobre a escolha do sistema digital a escolher está uma dura disputa de lobbies europeus e americanos, em maior parte, além dos japoneses. O momento político é delicado, já que em poucos meses começa a campanha presidencial para as eleições do ano que vem. Kirchner, que pretende reeleger-se (ou, segundo sinais políticos das últimas duas semanas, colocar sua esposa, a senadora Cristina Fernández de Kirchner, na disputa presidencial), correria graves riscos se enfrentasse os interesses de alguns poderosos grupos de mídia local. O debate sobre TV digital está se desenrolando na Argentina desde o ano passado, quando a administração Kirchner discutiu com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva as possibilidades de que os dois países - os maiores sócios do Mercosul - contassem com o mesmo sistema. No entanto, a decisão brasileira foi definida antes. Sem sentir-se comprometido com Lula, Kirchner está ouvindo as diversas opções existentes. Nos últimas dias, os lobbies americanos e europeus desembarcaram em Buenos Aires para reunir-se com Kirchner e fazer alarde de suas correspondentes vantagens. Recém-instalado no posto, o novo embaixador americano, Earl Wayne, foi à Casa Rosada, o palácio presidencial, para, por um lado, prometer US$ 4 bilhões em investimentos das empresas dos EUA no país nos próximos anos e, por outro lado, destacar os eventuais benefícios do sistema americano, o ATSC. Negociação Wayne foi direto, em uma breve coletiva de imprensa: "A melhor opção para a Argentina é ATSC". Segundo o Informe Semanal de Medios (Relatório Semanal de Meios), por trás do apoio ao sistema ATSC está o grupo de mídia argentino Clarín, a maior parte das empresas de TV a cabo e a embaixada dos EUA. No entanto, o Grupo Clarín desistiria de pressionar pelo sistema americano caso o governo Kirchner aprove a fusão entre as duas maiores empresas de TV a cabo do país, a Cablevisión, que pertence ao próprio grupo, e a Multicanal (que acaba de ser adquiria pelo mesmo Clarín). Essa fusão a transformaria na maior empresa de TV a cabo da América do Sul. Por trás do sistema europeu DVB estão as empresas Telefónica, o canal de TV Telefé (controlado pela empresa espanhola) e a União Européia. Depois da ofensiva americana e européia, será a vez do Japão, que nesta semana tentará seduzir o governo Kirchner para que este adote seu sistema, o ISDB. Segundo fontes citadas pelo jornal "Perfil", a decisão já estaria tomada. A escolha seria o padrão europeu que, segundo o jornal, contaria com "90% das chances". O diretor da Comissão de Comunicações da Câmara de Deputados, Osvaldo Nemirosci, preferiu ser mais cauteloso: "Ganhará o sistema que mais interatividade de rede gere".