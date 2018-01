Até os neuróticos de Allen comem bem

Quando não estão mergulhados em dilemas existenciais nem em neuroses cômicas, os personagens de Woody Allen comem bem. Muito bem. Na cidade em preto e branco de Manhattan (1979), Isaac (Woody Allen) e Tracy (Mariel Hemingway) vão com os amigos ao Elaine’s, cultuado restaurante italiano. Em Melinda e Melinda (2004), o local favorito para o lanche é o bistrô Pastis, em Manhattan. Curioso é que, a cada filme, o gosto de Allen parece ficar mais apurado. Em Vicky Cristina Barcelona (2008), Vicky (Rebecca Hall) e Cristina (Scarlett Johansson) vão ao célebre Els Quatre Gats. Na atmosfera nostálgica do restaurante, fundado em 1897 e frequentado por Pablo Picasso, elas encontram o pintor Juan Antonio Gonzalo (Javier Bardem). Em O Sonho de Cassandra (2007), o tio rico (Tom Wilkinson) leva os sobrinhos Ian (Ewan McGregor) e Terry (Collin Farrell) e os pais deles para almoçar no elegante Gordon Ramsay at Claridge’s. Considerando a reputação do chef e o enredo do filme, não poderia haver lugar mais apropriado para almoçar e depois tramar um assassinato. Já Nola Rice (Scarlett Johansson) e Chris Wilton (Jonathan Rys Meyers) confirmam a inevitável - e fatídica - atração durante um jantar no refinadíssimo italiano Locanda Locatelli, em Match Point - Ponto Final (2005). Rapaz de gostos modestos, em uma cena emblemática o alpinista social Chris é convencido pela namorada rica a trocar o frango pelo caviar. Els Quatre Gats Carrer Montsió, 3 Bis, Barcelona, 34 93 317 4033 Locanda Locatelli 8 Seymour Street, Londres, 44 2 7935 9088 Gordon Ramsay at Claridge’s Brook Street, Londres, 44 2 7499 0099