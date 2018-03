Até quinta-feira, 149 mil podem perder título eleitoral em SP

Quase 150 mil eleitores do Estado de São Paulo podem perder o título de eleitor na quinta-feira, 16, último dia útil para regularização de pendências com a Justiça Eleitoral. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), 149.246 eleitores paulistas (0,51% do eleitorado) não votaram nas duas últimas eleições nem justificaram as ausências. No Estado de São Paulo, apenas 5.267 faltosos resolveram suas pendências até a tarde desta segunda-feira, 13.

O eleitor que quiser regularizar sua situação deve procurar o cartório eleitoral levando documento de identificação, título de eleitor e, se tiver, justificativa das últimas eleições, além de pagar multa de R$ 3,51 por turno. Quem estiver no exterior, pode enviar um requerimento assinado ao juiz eleitoral.

Para saber se o título corre o risco de ser cancelado, o eleitor deve acessar o site tre-sp.jus.br. O TRE esclarece dúvidas também por meio da Central de Atendimento ao Eleitor, pelos telefones (11) 2858-2100 (para ligações da capital) ou 148 (para todo o Estado a preço de ligação local).