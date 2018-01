Atenção às mídias quando for usar o gravador de DVD Registrar a Olimpíada usando um gravador de DVD é quase tão fácil quanto usar os antigos aparelhos de videocassetes. Mas alguns cuidados são necessários para que o processo ocorra de forma suave. O primeiro passo é a escolha da mídia, o disco virgem que será usado. Mídias do tipo DVD-R só podem ser gravadas uma vez. Esse tipo de disco é ideal se você quer registrar de forma permanente um programa da TV. Existem mídias do tipo DVD-R e DVD+R, que eram incompatíveis entre si. Hoje em dia, qualquer gravador de DVD reconhece ambos os tipos que, depois de gravados, podem ser lidos por qualquer aparelho de DVD, desde que passem por um processo denominado finalização. As mídias do tipo DVD-R custam em média R$ 1. Os discos do tipo RW podem ser regravados dezenas de vezes sem comprometer a capacidade de registrar os dados. Na verdade, a qualidade do processo é tão alta que é mais fácil você riscar o disco por acidente do que ele chegar no limite da capacidade de regravação. Esse tipo de mídia custa por volta de R$ 4. Para usar um DVD-RW, é necessário formatá-lo primeiro. O processo não leva mais que um minuto para ser realizado e, na maioria das vezes, é automático. O gravador reconhece o disco e se oferece para fazer a formatação. Aparelhos mais antigos pedem que o usuário inicie o processo de formatação manualmente. A forma de operação varia muito de fabricante para fabricante, mas normalmente essa opção está na seção "disco" do menu principal. Na dúvida, consulte o manual do seu aparelho. Depois de programar seu aparelho para gravar no horário e canal desejado, é só deixar o aparelho – devidamente programado com a hora e os canais certos – ligado na rede elétrica e esperar. Alguns segundos antes do horário programado, ele liga e prepara o disco para iniciar a gravação no exato momento que você mandou. Muito importante: depois de terminar sua gravação, finalize o disco. Esse processo garante compatibilidade total com qualquer leitor de DVD, mesmo os mais baratinhos.