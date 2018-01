Atenção: o AVG continua gratuito

Você já ouviu falar do AVG? É um programa antivírus muito bom: gratuito, confiável e bem leve, ou seja, não deixa o computador lento. Tem mais de 70 milhões de usuários espalhados pelo mundo e também é muito popular no Brasil. Mas, nas últimas semanas, seus fãs foram assediados por uma mensagem preocupante: ao ligar o computador, surge uma janelinha dizendo que a partir de junho não haverá mais atualizações contra vírus, exceto se o usuário instalar uma nova versão. Ao clicar em "ok" na mensagem exibida, o usuário é levado para um site que oferece uma versão paga do pacote antivírus AVG. Na prática, não é bem assim. O software realmente precisa ser atualizado, mas não é necessário pagar por isso porque continua a existir uma versão gratuita básica para ser usada no PC de casa ou em seu notebook. Já no caso de utilização por empresas, o AVG não é gratuito. MAIS COMPLETA Quem quiser um pacote mais completo pode optar pelo AVG Internet Security, que é pago e traz proteções adicionais como antispam – que promete barrar e-mails indesejados – e um firewall mais potente do que o embutido no Windows. Só que custa R$ 114 (no site www.avgbrasil.com.br), mais do que o Norton Internet Security, a melhor opção de antivírus pago, que custa R$ 99 e pode ser baixado em www.symantec.com.br. E o Norton ainda tem alguns recursos a mais, como o "parental control" – para evitar que crianças vejam pornografia na internet. Em suma: o AVG continua sendo uma boa opção, mas só para quem quer um pacote antivírus gratuito. E, apesar das mensagens que levam a upgrades pagos, ele segue sendo de graça. Basta que você desinstale o AVG atual (versão 7.5), clicando em Iniciar/Configurações/Painel de controle e Adicionar ou Remover programas, e depois acesse o site free.avg.com para baixar e instalar a nova versão grátis, apelidada de AVG Free 8.0. Ela traz várias novidades, a começar pela tecnologia LinkScanner. Quando você faz uma pesquisa no Google (ou no Yahoo!), o antivírus analisa a página de resultados e avisa se algum dos sites for "do mal" – contiver vírus ou algum outro tipo de ameaça que possa danificar o seu computador. Esse recurso não é exclusividade do AVG. O programa SiteAdvisor, que pode ser baixado de graça em www.siteadvisor.com, já oferece a mesma função. Mas é uma boa melhoria para o AVG e realmente torna mais segura a navegação na internet. Outra mudança é que, agora, o AVG também vem com anti-spyware (para detectar e barrar os chamados spywares, parasitas digitais que vêm escondidos dentro de softwares aparentemente legítimos). É um complemento importante para o antivírus, que está se tornando padrão em todos os softwares de segurança. Já estava na hora de o AVG incorporar esse recurso. Mas, para quem tem o Windows Vista (que já vem com um programa do gênero, o Windows Defender) ou utiliza algum outro anti-spyware – como o excelente Spybot Search and Destroy, gratuito em www.download.com –, a novidade não faz diferença. Mesmo trazendo mais recursos do que as versões anteriores, o AVG continua sendo um antivírus leve. Ocupa aproximadamente 90 megabytes (MB) da memória RAM instalada no computador, apenas 10 MB a mais do que a versão anterior (7.5). Mesmo em máquinas que têm pouca memória RAM – 512 megabytes ou menos – o AVG não compromete o desempenho geral do PC. É CONFIÁVEL? Essa é uma grande dúvida dos usuários do AVG. Será que o pacote, mesmo sendo gratuito, oferece o mesmo nível de proteção atingido pelos melhores antivírus pagos, como o popularíssimo Norton? Em relatório da organização alemã AV-Test.org, que é referência mundial em teste de antivírus, o AVG apresentou a mesma performance do Norton: consegue detectar de 96% a 98% das pragas já conhecidas, e seus criadores demoram no máximo seis horas, a partir do momento em que um novo vírus é descoberto, para distribuir uma atualização contra ele. Ótima performance. Mas, no mesmo teste, tanto o AVG quanto o Norton são batidos por outro antivírus: o Avira AntiVir, que é gratuito (www.avira.com/en/download/index.html). O último pega mais vírus e é mais ágil na obtenção de novas vacinas. Para completar, seu download é mais rápido – o pacote de instalação tem 21 megabytes, menos da metade do novo AVG –, e o Avira não perturba o usuário com "barras de ferramentas" desnecessárias nem pedidos de upgrade. Somando tudo isso, a conclusão é óbvia. Se você procura um antivírus gratuito, com as funções mais básicas para não deixar seu computador desprotegido, o venerável AVG já não é a melhor opção. Vá de Avira.